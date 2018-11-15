Захарова: США пытаются запугать Европу из-за "Северного потока-2"

"Смысл заявлений, которые были сделаны послами США в ЕС и в Нидерландах, сводится к тому, что в Вашингтоне намерены предпринять все усилия для того, чтобы препятствовать строительству газопровода "Северный поток-2". В ход пошли прямые, неприкрытые угрозы в адрес европейских столиц. Официальный представитель Вашингтона заявил : "Если ЕС не поймет эту логику, то президент США может использовать множество иных инструментов, которые есть в нашем распоряжении. Я не буду сейчас их перечислять, чтобы остановить этот проект".

Его коллега в Гааге обещал, что ни для кого, имеются ввиду наиболее крупные компании, кого потенциально могут коснуться санкции, исключение сделано не будет. Очевидно, логика американской стороны проста: либо с нами, либо против нас. Но в равной степени она и ущербна. Что это, как не прямое и прикрытое вмешательство в дела других государств? Мало того, оно базируется не на желании просто повлиять, а на стремлении запугать", - отметила Захарова.