Агрба о финальном бое за титул чемпиона мира: казалось, последние 40 секунд длились вечно

"Финальная встреча на Кубке мира, который проходил с 10 по 11 ноября, она была очень сложной. Я попал в треугольник. Есть такой захват, когда соперник лежит на спине, и он ногами охватывает шею. Если сказать проще, то это, как капкан, он так меня сдавил, что мне казалось, зал притих. И только уже потом, когда я смотрел видео, увидел, что зал гремит, и это у меня в голове все притихло. Во время боя мы слышим только голос тренера, у тебя гул и голос тренера, остальное ты ничего не слышишь. Последние 40 секунд длились вечно", - сказал Агрба в беседе на радио Sputnik Абхазия.

IX Кубок мира по смешанным единоборствам по версии FCF-MMA состоялся с 10 по 11 ноября в Кисловодске. Помимо чемпионского звания и пояса, за финальный бой Энри Агрба также был удостоен приза "За лучший бой на турнире".