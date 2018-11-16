Мурадов: Крыму и Абхазии сам бог велел тесно сотрудничать

15 и 16 ноября в Сухуме проходило заседание Межправительственной комиссии Абхазии и Крыма, по итогам которой был подписан трехлетний план сотрудничества Абхазии и Крыма в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах.

Заместитель председателя Совета министров Республики Крым Георгий Мурадов во время пресс-конференции подчеркнул, что подписанный план – это не общие рамочные соглашения, а конкретные мероприятия.

"Хочется надеяться, что уже с первого года мы начнем добиваться успехов. В торговле речь идет о повышении объемов поставок инертных материалов из Абхазии для больших строек в Крыму. Мы говорили о том, чтобы поставлять сельскохозяйственную продукцию, в частности, фрукты к столу крымчан, другую продукцию, в том числе и минеральную воду. Представляет интерес и сотрудничество в сфере торговли промышленными товарами. В Крыму немало промышленных предприятий, которые производят, например, бытовую технику, сварочную аппаратуру, аппаратуру, необходимую для железной дороги, у нас производятся маломерные и крупногабаритные суда, производится судоремонт.

Мы коснулись и глубоких человеческих отношений, которые между нашими народами на протяжении веков существуют. Поэтому особо говорили о вопросах сохранения культурного наследия, продолжения сотрудничества в сфере археологических раскопок. Мы посетили РУСДРАМ, и я восхищен его актерами. Было очень интересно, поздравляю, что у вас есть такие замечательные творческие коллективы. И мы, конечно, договорились обмениваться творческими коллективами и поддерживать тесные связи в сфере культуры. Мы говорили обо все, не обошли и сферу спорта. Крым и Абхазия по многим параметрам санкционного давления, незаконных ограничительных мер со стороны Запада, находятся в равном положении, поэтому нам сам бог велел тесно сотрудничать, выстраивать перед лицом международного сообщества такие связи, что все остальные нам будут завидовать", — отметил Мурадов.