Солонников: убийство Карлова Турция использует в борьбе с оппозицией

Следствие по делу об убийстве посла России в Анкаре Андрея Карлова завершено в Турции, сообщает агентство Anadolu.

"Здесь двоякая ситуация. Конечно, Турция заинтересована в том, чтобы расследование было беспристрастным, было признано российской стороной, признано международным сообществом. В этом отношении Турция хотела бы поставить точку, сгладить данный конфликт на карте взаимоотношений двух стран. Турции совершенно не выгодно негативное мнение России относительно Турции по данному инциденту. Поэтому расследование будут стараться делать максимально открытым и таким, чтобы российская сторона осталась удовлетворена. С другой стороны, Турция наверняка будет использовать данный инцидент во внутриполитической борьбе и то количество обвиняемых, которое сейчас есть, может быть в ходе процесса их станет еще больше, и те, кто обвинен в данной ситуации, говорит о том, что Турция будет пытаться любой повод использовать для борьбы с собственной оппозицией. Думаю, будут решаться обе задачи одновременно. Официальная Турция достаточно корректно себя ведет в данной ситуации", - сказал Солонников в эфире радио Sputnik.

Всего по делу об убийстве Карлова арестовали восемь человек, четверо из которых бывшие полицейские. Среди задержанных также глава медиагруппы Guru Хайреддин Айдынбаш и организатор выставки, на которой был убит посол – Мустафа Тимур Озкан. Турецкие власти возлагают ответственность за это преступление на организацию оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO). Сам Гюлен обвинения отвергает.