Матуа: большая часть населения Абхазии не вакцинирована от гепатита В

"Еще с середины 80-х годов была получена хорошая вакцина от гепатита В, сегодня уже используется генно-инженерная, которая признана самой безопасной. Эта вакцина, которая не содержит ДНК возбудителя, то есть она безопасна. И по побочным эффектам, если сравнивать с другими вакцинами, практически минимизирована. Единственное исключение - это те люди, которые имеют аллергию к дрожжам. Всем остальным абсолютная рекомендация. Вакцинация внесена в календарь прививок, и с рождения можно вакцинировать детей, но если говорить о нашем населении, то большая часть не вакцинирована, что очень странно. Вакцина реально безопасна и эффективна. Нужно сделать три инъекции, три вакцины: сегодня, через месяц, через 6 месяцев. После нужно проверить свой иммунитет, чего многие не делают, более того, некоторые не считают нужным осуществлять все три инъекции. Если ты сделал всего одну и не ревакцинировался последующие два раза, вероятность того, что у тебя будет стойкий протективный иммунитет, очень низка", - сказала Матуа в беседе на радио Sputnik Абхазия.