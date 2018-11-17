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Алиса Матуа
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Матуа: большая часть населения Абхазии не вакцинирована от гепатита В

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Вакцина от гепатита В самая безопасная и эффективная, сказала в беседе на радио Sputnik Абхазия старший научный сотрудник НИИЭПиТ АНА, кандидат биологических наук Алиса Матуа.

"Еще с середины 80-х годов была получена хорошая вакцина от гепатита В, сегодня уже используется генно-инженерная, которая признана самой безопасной. Эта вакцина, которая не содержит ДНК возбудителя, то есть она безопасна. И по побочным эффектам, если сравнивать с другими вакцинами, практически минимизирована. Единственное исключение - это те люди, которые имеют аллергию к дрожжам. Всем остальным абсолютная рекомендация. Вакцинация внесена в календарь прививок, и с рождения можно вакцинировать детей, но если говорить о нашем населении, то большая часть не вакцинирована, что очень странно. Вакцина реально безопасна и эффективна. Нужно сделать три инъекции, три вакцины: сегодня, через месяц, через 6 месяцев. После нужно проверить свой иммунитет, чего многие не делают, более того, некоторые не считают нужным осуществлять все три инъекции. Если ты сделал всего одну и не ревакцинировался последующие два раза, вероятность того, что у тебя будет стойкий протективный иммунитет, очень низка", - сказала Матуа в беседе на радио Sputnik Абхазия.   



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