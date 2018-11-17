Багателия рассказал, как можно реанимировать абхазский футбол

Тренер отметил, что сейчас в Абхазии неправильный подход к занятиям с детьми.

"Мы просто воспитываем детей до 10 класса, одного или двоих устраиваем в Россию в хорошую школу или команду, а остальные ребята остаются фактически без дел. Так оставлять нельзя. Пока мы не потеряли возраст 2004 года рождения, считаю, что по всей стране нужно собрать лучших спортсменов и сделать сборную Абхазии. Хотя бы с этого нужно начать, пока мы их не потеряли в футболе. Были хорошие игроки, которые подавали надежды 2001-2002 годов рождения, но сейчас их с футболом уже ничего не связывает, мы их потеряли. Если так продолжать, то мы потеряем и 2004 год. Человек 20 одаренных природой футболистов нужно вывозить в Россию. Это будет началом, трамплином. А дальше должны быть аналогичные команды более младших возрастов, чтобы как-то поднимать футбол. Нужно им принимать участие в различных турнирах в России. Еще одна проблема в том, что до 12 лет ребенок находится под контролем Федерации футбола, потом им занимается Минобразования. Я с этим не согласен. Считаю, что Федерация должна контролировать юного футболиста до окончания школы. Так у нас футбол может вырасти", - сказал Багателия.

Футболист подчеркнул, что без вложения в детский футбол, в Абхазии не будет футбола. Кроме того, нужно поднимать профессиональный уровень тренеров, предоставить им возможность проходить различные курсы, чтобы изменить подход к тренировкам детей.