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Хибла Мукба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Мукба о музыкальном проекте "Абжьы зхоу": стартовая площадка для юных талантов

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О целях и задачах нового музыкального конкурса в Абхазии на пресс-конференции Sputnik рассказала организатор мероприятия Хибла Мукба.

"Конкурс "Абжьы зхоу" направлен на содействие творческого роста молодых начинающих исполнителей в возрасте от 9 до 16 лет. В конкурсе будут представлены две возрастные группы – от 9 до 13 и от 13 до 16 лет. Участники должны будут пройти два этапа отбора – кастинг, который состоится 25 ноября, и творческая часть, где юные певцы представят хиты на иностранном и абхазском языке. Главная цель и задача конкурса – это привить молодым певцам любовь к национальной музыке. Я думаю, что таких конкурсов должно быть много, поскольку у начинающих нет площадок, нет возможности проявить себя. Именно такие конкурсы дают возможности детям показать себя", - сказала Мукба на пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Абхазия.

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