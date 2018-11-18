Бетехтин о режиссерской лаборатории в РУСДРАМе: вскрыла лучшие стороны актёров

"Сложность лаборатории в работе с артистом в том, что пока ты придумываешь замысел, тебе нужно еще поработать с артистом, а замысел рождается здесь и сейчас, он не рождается за четыре три месяца и до встречи с артистом. Поэтому у тебя часть мозга занимается замыслом, а руки работают с артистами, и не всегда все успевает координироваться, поэтому не удалось еще больше и глубже поработать с артистами. Во многом все пришлось актеру брать на себя и самому становится режиссером своей роли. Но ребята с этим испытанием справились достойно, они сами предлагали пути, и когда у меня не было идей, они подкидывали свои. Во многом, конечно, лаборатория - это экспериментальный процесс, когда проблемы театра вскрываются, а здесь, наоборот, вскрылось все хорошее. Здесь замечательное творчество", - сказал Бетехтин во время обсуждения спектакля "Царь Эдип".