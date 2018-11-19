Мкртчян о "КИНОРЕВЮ" в Сухуме: ежемесячный звездный десант российских актеров

В преддверии Международного фестиваля искусств "Открытая Абхазия" Абхазская киностудия "APSNY FILM" 23 ноября представит российский сценический проект "КИНОРЕВЮ", подробности о котором в эфире радио Sputnik рассказала гендиректор киностудии Серафима Мкртчян.

23 ноября в Сухуме в здании Абхазской государственной филармонии состоится презентация проекта "КИНОРЕВЮ" с участием знаменитых российских актеров: заслуженным актером России Андреем Межулисом, Анной Курковой, Ириной Медведевой, Павлом Новиковым и Сергеем Варчуком.

"КИНОРЕВЮ" — это новый формат сценического представления, музыкальные и поэтические номера актеров театра и кино — маленькие произведения, имеющие свой смысл, тему и настроение. Это видеопроекция, сопровождающая каждый номер, которая переплетается с актерским выступлением и усиливает его эмоциональную окраску. То есть каждое выступление – это маленький спектакль, объединяющийся в одно большое целое – "КИНОРЕВЮ". В Абхазию в ноябре приедут актеры, известные по ролям в сериалах, поэтому мы назвали ноябрьский проект "Звезды сериалов". Сам проект мы выдвигаем как ежемесячный, и дальнейшие даты уже определены", — рассказала Серафима Мкртчян.

Данный проект уже ведет лидирующие позиции в Российской Федерации и выходит на государственный уровень. Впервые пожелали посетить нашу Абхазию, расширяя свою культурную программу за рубежом.

Sputnik Абхазия оказывает информационную поддержку проекту "КИНОРЕВЮ", который состоится 23 ноября при поддержке представительства Россотрудничества в Абхазии.