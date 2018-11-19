Кварандзия: начиная с 2014 года, в Абхазии все бюджеты были дефицитными

"На моей памяти дефицитными были все бюджеты, начиная 2014 года, в те или иные годы дефицит был больше или меньше. Начиная с 2016 года, он больше по сравнению с 2016, 2017 и 2018 годами, но он меньше, чем в 2014 и 2015 году. В 2016 году был установлен самый минимальны дефицит, и, устанавливая этот дефицит, мы исходили из того, что у нас существенно выросла доходная база, поэтому мы опасались под эту доходную базу увеличивать расходы. Мы заложили шесть миллионов - это практически сбалансированный бюджет, а последующие 2017, 2018 годы пошел прирост дефицита. Формируя сумму дефицита, мы должны обязательно понимать, что это не будет тяжелым бременем для погашения долга уже для будущих бюджетов. Дефицит бюджета на 2019 год - это небольшая сумма для Абхазии, если мы планируем хотя бы 5% повышение доходной части бюджета, то это вполне объективная величина дефицита", - сказала Кварандзия в эфире радио Sputnik Абхазия.