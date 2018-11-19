Адлейба о музыкальном проекте "Абжьы зхоу": толчок для талантливых детей

"У нас много талантливых детей. Этот конкурс - площадка для воплощения их таланта. Нужно находить и развивать таких детей и давать им дорогу в будущее. Конкурс станет толчком для юных певцов. Для нас важно, чтобы звучали абхазские песни. И мы хотим, чтобы конкурс стал еще одним местом популяризации абхазской песни. Мы верим в проект. Кастинг будет проходить в городе Сухум, но мы ждем участников со всей Абхазии. Думаю, это будет большой праздник для всех, кто любит петь", - сказала Адлейба на пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Абхазия.

В музыкальном конкурсе "Абжьы зхоу" будут представлены две возрастные группы – от 9 до 13 и от 13 до 16 лет. Участники должны будут пройти два этапа отбора – кастинг, который состоится 25 ноября, и творческая часть, где юные певцы представят хиты на иностранном и абхазском языках.

Прием заявок на участие в конкурсе будет проходить до 25 ноября.