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Александр Алавердян
© Sputnik / Томас Тхайцук

Алавердян: в Абхазии ребенок, родившись, уже готов петь или танцевать

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О главном принципе "Каданса" на пресс-конференции, посвященной пятилетию детского музыкального ансамбля, рассказал его руководитель Александр Алавердян.

"Не устаю говорить о том, что в Абхазии очень талантливые дети. Я не знаю, что является тому причиной - воздух, сосны, море. Ребенок, родившись, уже готов петь или танцевать, или же рисовать. Как сказал один великий, "дети все рождаются с крылышками, главное - научить их летать", и это принцип "Каданса" - научить ребенка летать, научить чувствовать себе в своей тарелке. Кропотливая работа", - сказал Алавердян на пресс-конференции Sputnik Абхазия.

Пресс-конференция, посвященная пятилетию детского музыкального ансамбля "Каданс", прошла в пресс-центре Sputnik 19 ноября.

Детский ансамбль "Каданс" был создан в 2014 году. Впервые с сольным концертом в Абхазии коллектив выступил в 2016 году. Музыканты участвуют в международных музыкальных фестивалях.

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