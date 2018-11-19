Алавердян: в Абхазии ребенок, родившись, уже готов петь или танцевать

"Не устаю говорить о том, что в Абхазии очень талантливые дети. Я не знаю, что является тому причиной - воздух, сосны, море. Ребенок, родившись, уже готов петь или танцевать, или же рисовать. Как сказал один великий, "дети все рождаются с крылышками, главное - научить их летать", и это принцип "Каданса" - научить ребенка летать, научить чувствовать себе в своей тарелке. Кропотливая работа", - сказал Алавердян на пресс-конференции Sputnik Абхазия.

Пресс-конференция, посвященная пятилетию детского музыкального ансамбля "Каданс", прошла в пресс-центре Sputnik 19 ноября.

Детский ансамбль "Каданс" был создан в 2014 году. Впервые с сольным концертом в Абхазии коллектив выступил в 2016 году. Музыканты участвуют в международных музыкальных фестивалях.