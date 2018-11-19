Фейгин о газопроводе "Турецкий поток": общий успех двух стран

Завершено строительство морского участка газопровода "Турецкий поток". Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на торжественной церемонии в Стамбуле отдали команду об укладке последней части.

"Вообще Турция заинтересована, чтобы стать таким хабом по поставкам газа. Чем больше газопроводов, чем больше инфраструктуры через нее проходят, тем она ближе к этой цели. Это общий успех двух стран, потому что были и свои сложности в период подготовки к строительству, реализации, сложные этапы в отношениях двух стран. Они были все преодолены. Впереди следующие этапы сооружения инфраструктуры", — заявил эксперт.

Фейгин также добавил, что у стран Юго-Восточной Европы недостаточно инфраструктуры для поставок газа, поэтому целый ряд государств выражают заинтересованность в проекте.