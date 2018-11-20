Пипия о судьбе гостиницы "Абхазия": договор купли-продажи не получилось аннулировать

"Мы готовили документы для подачи в Арбитражный суд, чтобы аннулировать договор купли-продажи. Но не получается, так как договор не содержит ответственность сторон, имеется в виду, что сторона покупателя не несет ответственности по нынешней практике. Сейчас же мы заключаем инвестиционное соглашение, в котором содержится сумма вложений и срок ввода в эксплуатацию. В случае с гостиницей "Абхазия" ситуация сложнее. Мы встречались несколько раз с хозяевами объекта, были обстоятельные беседы, но, к сожалению, пока все остается на том же месте, с которого стартовали в 2007 году, тогда был подписан договор купли-продажи объекта", - сказал Пипия.