Беляева рассказала, какие осложнения могут быть при скарлатине

Главный санитарный врач Сухума Алла Беляева рассказала радио Sputnik о симптомах скарлатины и о том, какие осложнения может вызвать данное инфекционное заболевание.

"При скарлатине поднимается температура, боли в горле, симптомы интоксикации, а затем появляется сыпь. Надо обязательно обратиться к врачу, который назначит антимикробную терапию. При адекватном лечении большой опасности нет.

При осложнении от скарлатины могут воспалиться уши, могут быть лимфадениты, абсцессы шеи. Если ребенок очень ослаблен, имеет какой-то вторичный иммунодефицит, то осложнения могут быть гораздо серьезнее - поражаются почки, сердце. У детей, которые не имеют хронических заболеваний, такие осложнения встречаются редко, в тех случаях, когда болезнь запустили, не было адекватного лечения", - сказала Беляева.

В одном из детских садов Сухума зафиксировано три случая заболевания скарлатиной. Группа, в которую ходили дети, закрыта на двухнедельный карантин.