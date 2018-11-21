Акаба о домашнем насилии: семья в Абхазии – закрытый институт, но проблема существует

О том, почему все больше людей в Абхазии стало обращаться в специальные центры поддержки для подвергшихся жестокому обращению в семье, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала председатель ассоциации женщин Абхазии Нателла Акаба.

"Благодаря нашей работе, наконец пришло осознание того, что это актуальная проблема, и надо с этим что-то делать, иначе наше будущее под угрозой. Дети, которые растут в таких семьях, вряд ли могут стать полноценными и здоровыми. К нам стало больше обращаться людей не потому, что случаев стало больше, а это связано с тем, что люди понимают, что что-то можно изменить. Раньше все скрывали, ведь семья в Абхазии - закрытый институт, и обычно не принято говорить человеку о том, что происходит у него в семье, но с этим надо что-то делать, потому что бывают факты, с которыми мириться нельзя", - сказала Акаба.

Полную версию интервью слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.

В трех районах Абхазии - в Очамчырском, Гулрыпшском и Гагрском по Программе развития ООН и при содействии Ассоциации женщин Абхазии открыты Консультативно-реабилитационные службы поддержки для женщин и детей, подвергшихся жестокому обращению в семье.