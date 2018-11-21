Голубовский о падении доллара США: выгодно американской экономике

Доллар падает практически ко всем основным мировым валютам, курс на Московской бирже опустился ниже 65 рублей. В четверг "зеленый" подкосило заявление главы Минфина США Стивена Мнучина о том, что он поддерживает его ослабление. Новый удар неожиданно нанесла американская деловая газета The Wall Street Journal, присоединившись к нападкам Трампа на Федеральную резервную систему и призвав ФРС "успокоиться" — прекратить повышать ставки. Инвесторы отреагировали незамедлительно, но аналитики уверены: настоящий обвал американской валюты еще впереди.

"Это выгодно американской экономике, но не Дональду Трампу с точки зрения развития экспорта, ему сильный доллар не нужен был еще в прошлом году, жаловался на сильный доллар, правда в последнее время перестал жаловаться и больше жалуется на жесткую денежную политику федерального резерва. Я разделяю точку зрения, что доллар будет слабее, чем сейчас. В течение года курс евро и доллара может скакать и на пять, и на семь процентов. Тем более, что сейчас колебания валют определяется политикой, а политика - штука непредсказуемая. Так что доллар, да, скорее ослабнет, чем вырастет. В долгосрочной перспективе доллар ослабнет, потому что в США тройной дефицит: дефицит платежного баланса, дефицит торгового баланса и дефицит бюджета. Поэтому американцам нужно срочно делать что-то с бюджетным дефицитом, нужно его сокращать. Если ФРС и дальше будет ужесточать денежную политику, и США и дальше будет проигрывать торговую войну с Китаем, а она ее проигрывает, то судьба и долгового рынка Америки, и американского доллара будет печальной, причем обвал может быть очень быстрым и резким. Это становится рискованной темой", - сказал Голубовский в эфире радио Sputnik.