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© Foto/ Марина Шанава

Гургулия: интернет вытесняет телевидение, но не заменяет его функций

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В чем залог успеха телевизионного продукта, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала журналист, директор информационного агентства "Абхазия-Информ" Манана Гургулия.

"Залог успеха телевизионного продукта в его актуальности, объективности, и все-таки аудитории необходимо, чтобы это была не только развлекаловка, но и поднимались острые проблемы, как-то показывались или намечались пути их решения. Говорят, проходит время телевидения, его заменяет интернет, говорят, что информационные агентства и интернет вытесняют телевидение. Да, такой момент присутствует, но в этой ситуации ответственность телевидения становится еще больше, потому что у него есть возможность давать аналитику, делать расследования. Мне кажется, что телевидение должно выполнять образовательную функцию", - сказала Манана Гургулия.

21 ноября отмечается Всемирный день телевидения.



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