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Патарая о форуме молодых дипломатов: площадка для лоббирования интересов Абхазии

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О том, какую роль играют молодые дипломаты в международных отношениях, о Глобальном форуме, который проходил в Сочи, в беседе на радио Sputnik рассказала председатель Союза молодых дипломатов при МИД Абхазии Астанда Патарая.

"Я думаю, что сегодня молодые дипломаты участвуют в таком неофициальном формате, но в будущем, через несколько лет, они будут ответственными за принятие решений, будут занимать ключевые посты в своих министерствах. Очень важно, что молодые дипломаты имеют платформу для такого общения, для такого диалога, потому что именно на такой площадке и завязываются контакты, полезные и важные. Для Абхазии важно использовать такие площадки, как Глобальный форум и любые другие площадки для лоббирования своих интересов на международной арене", - сказала Патарая. 

Полную версию интервью слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.

Глобальный форум молодых сотрудников дипведомств в Сочи проходил с 11 по 15 ноября. На деловую встречу приехали свыше 120 делегатов из более чем 60 государств.

Теги:
дипломат, Сочи, Абхазия, МИД


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