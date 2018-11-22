Вавилов о реформе Совбеза ООН: структура сохранится, вето останется

Россия готова обсуждать любые разумные варианты реформирования Совета Безопасности ООН, но только не право вето, заявил в ходе обсуждения этого вопроса на Генассамблее всемирной организации представитель российского постпредства Алексей Богуславский.

"Я считаю, что институт вето не будут упразднять. Кстати, он был введен в свое время по инициативе США. Структура, которая существует, сохранится, и вето останется. Я думаю, что сейчас там уже достаточно далеко прошли по пути реформирования. Уже договорились о том, как будут представлены страны в структурах ООН, какие у них будут права – приводится довод, что нужно расширить состав непостоянных членов Совбеза. Процесс идет, ООН нуждается в реформировании, все-таки организации немало лет, и ее нужно привести к сегодняшним требованиям. Сейчас главный вопрос о том, что на международную арену за это время вышли новые влиятельные государства, их надо представить в Совбезе более весомо: те же самые африканские, латиноамериканские, азиатские страны просят более активного участия", – сказал Александр Вавилов в эфире радио Sputnik.

Впервые вопрос о необходимости реформирования Совета Безопасности ООН, в котором заседает 15 стран-членов, – Россия, Китай, Франция, Великобритания и США на постоянной основе и 10 государств на непостоянной – возник в 1993 году. С тех пор вопрос регулярно обсуждается, однако достичь консенсуса пока не удалось. В нынешнем виде Совбез существует с 1964 года, до этого в него входили наравне с постоянными членами шесть непостоянных.