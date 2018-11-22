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Соколов: у турецких рыбаков варварский подход к вылову хамсы у берегов Абхазии

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Заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал, к чему привел перелов хамсы турецкими рыболовецкими судами у берегов Абхазии.

Соколов отметил, что снижение запасов хамсы в Азово-Черноморском регионе произошло из-за объемных выловов этой рыбы турецким флотом у берегов Абхазии в 2014–2015 годах.

"В зимнюю путину 2014-2015, 2015-2016 годов произошел массовый вылов хамсы у берегов Абхазии. Ловил турецкий флот. Они там столуются, хотя Турция и не признала Абхазию, при этом, промысел они там осуществляют. Улов идет кошельками, и никаких правил соблюдения рыболовства там нет. Более того, объем, который там вылавливается, устанавливается абсолютно без научного обоснования. В 2015-2016 годы в три раза были наращены усилия, а результат был достаточно плачевным – в 2017 году улов хамсы был в разы меньше. К чему это ведет? У берегов Абхазии зимует смешанные скопления черноморской и азовской хамсы. Азовская хамса в зависимости от года доходит туда или нет. Как раз в эти годы азовская хамса продвигалась достаточно сильно именно в эту сторону, и в этот период был столь интенсивный промысел. Причем мы даже не знаем, какой объем там вылавливался. Судя по всему, выгребалось все. Мы поднимали вопрос на российско-абхазской комиссии, ставили вопрос, что нельзя без научных рекомендаций устанавливать объемы вылова, нельзя без правил рыболовства, без размера ячеи осуществлять промысел. Но, к сожалению, наши предложения и настойчивые просьбы не были услышаны, и результат, считаем, достаточно серьезно сказывается – мы имеем наложившееся на естественные колебания снижение численности еще и из-за перелова. В наших переговорах с Абхазией мы по-прежнему будем настаивать на том, что необходимо устанавливать научно обоснованные объемы вылова и необходимо регулировать орудия лова по участию турецкого флота. Потому что у них достаточно варварский подход, они не расценивают это как свои запасы, а пришли - выловили", - рассказал Соколов.

Полную версию интервью слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.

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