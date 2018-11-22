Пирожок о запрете ему въезда в Грузию: следующий фестиваль состоится в Сухуме

Российский продюсер Владимир Пирожок в беседе на радио Sputnik Абхазия рассказал о предстоящем фестивале "Свидание с Россией. Свидание с Москвой" в Абхазии.

"Я хочу огорчить тех, кто решил приостановить движение нашего фестиваля "Свидание с Россией. Свидание с Москвой". 27 ноября в музее Боевой Славы имени Владислава Ардзинба мы открываем фестиваль "Свидание с Россией. Свидание с Москвой" - в Абхазии. Мы приглашаем наших любимых абхазов на фестиваль, который будут длиться три дня. Мы покажем очень интересную комедию "Каникулы президента". Фестиваль посвящаем 80-летию Владимира Высоцкого и покажем абхазам премьерный показ документальной картины "Владимир Высоцкий. Неизвестные страницы". 29 числа мы проведем вечер и поговорим о Фазиле Искандере и о Владимире Высоцком, которого именно абхазская земля вдохновила на многие произведения", - сказал Пирожок.

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Трем российским кинематографистам, собиравшимся посетить фестиваль российского кино в Тбилиси, отказали во въезде в Грузию. Среди граждан России - генеральный продюсер фестиваля российского кино в Тбилиси Владимир Пирожок и создатель киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский.



Российский продюсер Владимир Пирожок был организатором фестиваля "Свидание с Россией. Свидание с Москвой", который проходил в Сухуме в октябре 2017 года.