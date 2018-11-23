Кондакова рассказала, почему сократился бюджет Гагрского района на 2019 год

О том, какая отрасль в Гагрском районе бюджетообразующая и почему сократился бюджет, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала заместитель главы администрации Гагрского района Этери Кондакова.

"На 2019 год в местный бюджет заложено 440 миллионов рублей, в том числе дотации республиканского бюджета составят 25 миллионов. По сравнению с 2018 годом бюджет сократился на 16,5 миллионов рублей. Это обусловлено сокращением объемов строительных работ по Инвестпрограмме. Поскольку естественно, что если объемы сократились, то сократились и планируемые налоги. Бюджетообразующей отраслью у нас является туризм. Среди крупных предприятий санаторно-курортного комплекса можно выделить объединение пансионатов курорта Пицунда, "Самшитовая роща", - сказала Кондакова.

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