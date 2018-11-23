Клименко о туристическом форуме в Сочи: хотим показать, что с Абхазией можно сотрудничать

О том, как проходит туристический форум в Сочи и для чего необходимо принимать участие в подобного рода мероприятиях, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала представитель нескольких гостиничных комплексов в Гагре Елена Клименко.

"Мы для себя уже заключили несколько договоров и надеемся, что в дальнейшем сотрудничество с российскими туроператорами только будет укрепляться. Принимать участие в подобного рода мероприятиях, конечно, необходимо. Быть может, не все могут это себе позволить, но можно объединяться с партнерами, как правило, на каждый объект размещения есть свой турист. Мы хотим показать, что мы открыты для каждого, что с нами можно сотрудничать, можно работать", - сказала Клименко.

Полную версию интервью слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.

Туристский форум в Сочи SIFT – главная деловая площадка по внутреннему и въездному туризму в России.