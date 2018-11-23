Крутаков о новом видео Петрова и Бошарова в Сослбери: мыльная опера

"Это такой спектакль, сериал, мыльная опера, которая растянулась по времени. Они рассчитывает не на нас, они рассчитывают на свою аудиторию, а та аудитория очень болезненно реагирует, на такие вещи. Сам по себе факт присутствия химического оружия в Лондоне, в Европе, в 21 веке, русские злобные известны из истории всей. Ведь в картине Западного мира никогда не было дружественной России. Все сознание Западное подготовлено к тому, что Россия это непредсказуемая темная страшная страна. Западная аудитория именно с этой стороны и рассматривает. Спектакль будет разыгрываться, пока свежего факта не подкинут в эту историю с темной Россией. Они будут на этом играть", - сказал Крутаков.

Полиция Лондона обнародовала новую видеозапись пребывания подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова в Солсбери, а также фотографию флакона, где якобы находилось отравляющее вещество, которым были отравлены Скрипали.