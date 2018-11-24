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Валерий Барциц
© Sputnik / Томас Тхайцук

Барциц о призере Олимпийских игр Саиде Гунба: порядочный и мужественный человек

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Вице-президент Олимпийского комитета Абхазии, судья международной категории Валерий Барциц, вспоминая призера Олимпийских игр Саиду Гунба в эфире радио Sputnik отметил, что она была скромным и мужественным человеком.

Абхазская спортсменка, легкоатлетка, серебряный призер Олимпиады 1980 года в метании копья, двукратная  чемпионка СССР, кавалер Ордена Леона Саида Гунба ушла из жизни в субботу 24 ноября.

"Саида начала заниматься легкой атлетикой в Гагре. Одним из ее первых тренеров  был Михаил Каракеян. Он сделал ее чемпионом спартакиады школьников Абхазии,  чемпионом спартакиады школьников СССР.  Саида была также чемпионкой спартакиады народов СССР. Она представляла сборную Советского Союза на многих международных соревнованиях. В 1980 году она стала серебряным призером Олимпийских игр. Это была большая радость, наша первая чемпионка по метанию копья достигла такого уровня. Я лично присутствовал тогда на стадионе и поздравлял ее. Саида мастер спорта международного класса. Она прошла всю войну (Отечественную войну народа Абхазии – ред.), показала мужество и героизм. Она кавалер Ордена Леона. Саида была особым человеком. Никогда не слышал, чтобы она на что–то жаловалась, хотя ей было тяжело. Была мужественным человеком. Нагрузки, которые получают такие выдающиеся спортсмены, впоследствии сказываются на здоровье. Ушел из жизни порядочный и скромный человек, который многое сделал  для своей родины Абхазии", - отметил Барциц.

Полную версию интервью слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия

Скромная чемпионка: коллеги рассказали об абхазской спортсменке Саиде Гунба



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