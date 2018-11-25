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Квирая: истинную красоту Абхазии могут показать только местные режиссеры

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Кинорежиссер, заместитель председателя Союза кинематографистов Абхазии Ада Квирая отметила в эфире радио Sputnik , что в Абхазии есть не только площадки для кино, но и профессиональные кадры.

"Все время говорят о съемках кино в Абхазии. Для нас это не новость. Во все времена Абхазия была привлекательна, как место съемок. Но для нас, жителей этой страны польза не в том, что приезжают и используют эту площадку. Нам надо развивать свое национальное кино. Я считаю, что никто  как мы, не сможет показать истинную красоту и прелесть нашей страны, нашего национального характера. Человека, который живет на этой земле, может раскрыть и показать только национальный режиссер. А у нас уже есть эти национальные кадры, есть международные призы наших профессиональных режиссеров. Помимо нашей  площадки, у нас есть замечательный козырь – это творческие  кадры, которые могут возглавить любой кинопроект", - отметила Квирая.

Полную версию интервью можно услышать в эфире радио Sputnik Абхазия.



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