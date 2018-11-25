Квирая: истинную красоту Абхазии могут показать только местные режиссеры

"Все время говорят о съемках кино в Абхазии. Для нас это не новость. Во все времена Абхазия была привлекательна, как место съемок. Но для нас, жителей этой страны польза не в том, что приезжают и используют эту площадку. Нам надо развивать свое национальное кино. Я считаю, что никто как мы, не сможет показать истинную красоту и прелесть нашей страны, нашего национального характера. Человека, который живет на этой земле, может раскрыть и показать только национальный режиссер. А у нас уже есть эти национальные кадры, есть международные призы наших профессиональных режиссеров. Помимо нашей площадки, у нас есть замечательный козырь – это творческие кадры, которые могут возглавить любой кинопроект", - отметила Квирая.

Полную версию интервью можно услышать в эфире радио Sputnik Абхазия.