16:54 25 Ноября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.67
  • EUR74.94
Поиск
© Sputnik /

Греку: вред наркотиков ребенок может понять через сказки

Радио
Получить короткую ссылку
510

Председатель Международного центра предупреждения и информирования о зависимостях (CIPIDA) Мирча Греку рассказал о нетрадиционных способах борьбы с наркозависимостью.

Председатель Международного центра предупреждения и информирования в области зависимостей CIPIDA Мирча Греку рассказал о нетрадиционных способах борьбы с наркотической зависимостью.Греку: опасность наркотиков ребенку нужно доносить через сказки

В беседе на радио Sputnik Молдова он отметил, что профилактику наркомании необходимо начинать еще в дошкольном возрасте.

"Я написал много книг о профилактике наркомании и понял, что рассказывать подросткам 13-14 лет о вреде зависимости совсем неэффективно, так как некоторые из них уже пробовали наркотики. Многие понимали, что профилактику нужно начинать в том возрасте, когда формируется фундамент личности, но не все знали, как донести информацию о вреде наркотиков дошкольнику, чтобы не вызвать у него любопытства или не запугать. Потому что пугать ребенка болезнями или смертью тоже неэффективно. Мы советуем делать это через сказки, но через такие, где ни разу не упоминаются наркотики и нет агрессивных рисунков. В них всегда есть альтернатива и можно найти выход из самого трудного положения", — пояснил Греку в эфире радио Sputnik Молдова.

Он сообщил, что такие сказки подтвердили свою эффективность и с 2014 года стали востребованными за пределами Молдовы — в России, Румынии и Украине. В некоторых театрах по ним поставили спектакли.



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Колодец
    Все выпили

    Во многих регионах Латвии наблюдаются проблемы с питьевой водой: колодцы сельских жителей обмелели.

  • Департамент Миграции Литвы
    Почти законно

    Литовские бизнесмены разработали "серую" схему, по которой помогают иностранцам получить вид на жительство в республики.

  • Президент Молдовы Игорь Додон на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду в Москве.
    Первые итоги

    Президент Молдовы Игорь Додон находится в рабочим визитом в России: о каких договоренностях сообщил глава республики?

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Неделя в объективе: извергающийся вулкан, протесты в Париже и новорожденный жираж
Смешные, но нужные: сварщик из Китая покорил интернет своими изобретениями
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia