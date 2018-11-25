Греку: вред наркотиков ребенок может понять через сказки

Председатель Международного центра предупреждения и информирования в области зависимостей CIPIDA Мирча Греку рассказал о нетрадиционных способах борьбы с наркотической зависимостью.Греку: опасность наркотиков ребенку нужно доносить через сказки

В беседе на радио Sputnik Молдова он отметил, что профилактику наркомании необходимо начинать еще в дошкольном возрасте.

"Я написал много книг о профилактике наркомании и понял, что рассказывать подросткам 13-14 лет о вреде зависимости совсем неэффективно, так как некоторые из них уже пробовали наркотики. Многие понимали, что профилактику нужно начинать в том возрасте, когда формируется фундамент личности, но не все знали, как донести информацию о вреде наркотиков дошкольнику, чтобы не вызвать у него любопытства или не запугать. Потому что пугать ребенка болезнями или смертью тоже неэффективно. Мы советуем делать это через сказки, но через такие, где ни разу не упоминаются наркотики и нет агрессивных рисунков. В них всегда есть альтернатива и можно найти выход из самого трудного положения", — пояснил Греку в эфире радио Sputnik Молдова.

Он сообщил, что такие сказки подтвердили свою эффективность и с 2014 года стали востребованными за пределами Молдовы — в России, Румынии и Украине. В некоторых театрах по ним поставили спектакли.