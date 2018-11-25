Аргун: важно, чтобы мужчины сами говорили, что не приемлют гендерное насилие

Координатор консультативного центра Ассоциации женщин Абхазии Кама Аргун в эфире радио Sputnik рассказала, какие мероприятия пройдут в Абхазии в рамках акции "16 дней против гендерного насилия".

Женщины-активистки всего мира с 1981 года отмечают 25 ноября День против насилия.

Кампания "16 дней против гендерного насилия" стартовала в Абхазии 25 ноября.

В течение 16 дней Ассоциация женщин Абхазии будет проводить тематические тренинги, круглые столы, кинопросмотры.

"В этом году к нашей акции впервые присоединились мужчины. Очень важно, чтобы об этой проблеме говорили сами мужчины, чтобы они говорили, что не приемлют домашнее насилие и вообще какое-либо насилие в отношении женщин. Суть в том, что мы фотографируем мужчин с табличками в руках, на которых выражено их негативное отношение к насилию. И в течение всей кампании мы будем выставлять эти фотографии в интернете", - рассказала Аргун.

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Акция проводится во всем мире с 1991 года, Абхазия присоединилась к ней в 2012 году. Цель – привлечь внимание общества к проблеме домашнего насилия.

Пресс-конференция, посвященная акции "16 дней против гендерного насилия", в которой принимает участие и Абхазия, прошла в пресс-центре Sputnik 23 ноября. После чего одна из участниц пресс-конференции Кама Аргун дала более детально интервью об этой проблеме в радиостудии Sputnik Абхазия.