Чурина об обязательном страховании туристов в Абхазии: закон нужно выполнять или отменять

Вопрос об обязательно медицинском страховании туристов обсуждался во время Второго Туристического форума "VISIT APSNY", который проходил в Сухуме с 19 по 20 ноября.

"Это проблема и она до сих пор остается. Есть закон об обязательном страховании и дальше есть выбор – либо исполнять закон, либо его отменить. Серединная позиция хуже всего. Этого нельзя делать. Если принят закон, нужно дальше разрабатывать инструменты по его внедрению. Я на формной площадке рассказывала, как аналогично поступали другие страны, как преодолевали такое же нежелание страховаться в туристической деятельности. Я говорила о том, что бюджет Абхазии несет колоссальный ущерб от того, что предоставляет эти медицинские услуги, ведь вы все равно оказываете эту медпомощь, вы их не бросаете. Значит больницам перечисляются эти деньги, страховые компании недополучают эти суммы. А это дальше все как снежный ком. То есть либо нужно разрабатывать инструменты, либо отменять закон, говорить, у нас нет обязательного страхования, есть добровольное, все на ваших плечах и совести, как захочет сам турист. Аудитория разделилась, часть работников турсферы говорили, мы все равно окажем помощь, зачем с нас собирать деньги? А профессионалы, которые уже много лет работает в этой сферы, объясняли, почему это возникло, для чего это делается, объясняли на примерах других стран. В Абхазии туризм очень сложный. Здесь и морской туризм, и горный, а пускать незастрахованных людей в горы вообще нельзя, это мировая практика. Очень много автотуристов, пускать незастрахованных людей на автомобилях нельзя", - сказала Чурина.

В Абхазии существует закон обязательного страхования иностранных граждан, прибывающих в Абхазию. Есть и другой приказ Минздрава – иностранные граждане не могут пользоваться бесплатной медуслугой. Но при приобретении страховки на территории Абхазии лечение бесплатное. Дело в том, что страховые компании платят медучреждениям за оказание помощи иностранным гражданам, которые приходят со страховкой.

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