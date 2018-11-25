Ярных: с помощью фитнес-браслета легко отследить маршрут его пользователя

О том, как сделать устройство неуязвимыми для хакеров и как при помощи фитнес-браслета ведется сбор информации о его пользователе, в эфире радио Sputnik рассказал руководитель GR и стратегических проектов в Лаборатория Касперского Андрей Ярных.

"Стопроцентной неуязвимости не гарантирует ни одна компания, потому что так или иначе средства нападения и средства защиты совершенствуются. И для того, чтобы средства защиты были надежными, необходимо выполнять целый ряд условий, в том числе регулярно обновлять программное обеспечение и не только антивирусное, но и системное, которое установлено на компьютере или на устройстве. Плюс, многие уязвимости и многие утечки создают дополнительные устройства, которые пользователь подключает, носит с собой, в том числе, повинуясь модным трендам, когда появляются, допустим, фитнес-браслеты или какие-то устройства, которые делают жизнь более удобной. Мы зачастую не представляем себе, что тот же фитнес-браслет собирает массу разной информации, которую потом неизвестно как используют. Наши специалисты, проведя исследование, выяснили, что ряд дополнительной информации, которая собирается фитнес-браслетом может использоваться для вычисления маршрута пользователя, когда он едет на транспорте, когда он идет пешком. Соответственно, по временным интервалам можно понять схему перемещения. Для обычного частного пользователя это, возможно, не имеет смысла по нагрузке и уязвимости, но для государственного чиновника это может оказаться достаточно важно, так как к нему привлечено внимание и злоумышленников", - сказал Ярных в эфире радио Sputnik.

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