Актриса Медведева рассказала, как воздух Пицунды вылечил ее сестру

Российская актриса Ирина Медведева была в Абхазии 14 лет назад во время съемок сериала "Агония страха", которые проходили в Пицунде.

"Впечатления от Абхазии у меня самые великолепные. 14 лет назад я снималась в сериале вместе с Игорем Верником. Я месяц или полтора провела в Пицунде. Были такие прекрасные солнечные дни, лето. Единственное, я увидела здесь очень много разрушенных домов. Еда была очень вкусной, а люди добродушные, поэтому я сюда ехала с ощущением, что еду к своим людям. У меня с Абхазией связаны всегда самые лучшие воспоминания. Когда говоришь Абхазия, почему-то всегда сразу думаешь о вкусной еде. Мы были в знаменитой "Самшитовой роще", в советские времена это был популярный отель, мы там жили. Я с удовольствием хотела бы вернуться в Абхазию. Потому что с ней у меня связана семейная история. Моя сестра в детстве очень болела, у нее уже начиналась астма. Тогда было популярно ездить на курорты. И мои родители на 24 дня уехали в Пицунду. Сестра гуляла по эвкалиптовой аллее целыми днями и закончила болеть ", — рассказала Ирина Медведева.

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