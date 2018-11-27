Тарба о лечении пальм в Абхазии: даже больные встанут во всей красе

О том, как проходит сбор средств на борьбу с пальмовым долгоносиком, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал руководителя фонда "Горная Абхазия" Тенгиз Тарба.

"Мы собрали около 800 000 рублей, закупили пестициды. 15 литров ушло в Гагру, 25 литров израсходовали, и еще 40 литров мы закупили, всего на общую сумму около 200 000 рублей. Необходимо все пальмы обрабатывать в сезон дважды: зимой дважды, весной дважды. Больные пальмы нужно лечить каждые две недели. Такие пальмы зафиксированы, в течение зимы в хорошую погоду продолжим их обработку. К сожалению, вид у многих обработанных пальм не симпатичен, но работники института говорят, что они со временем восстановятся. Через два-три года, они встанут во всей красе", - сказал Тарба.

Руководитель фонда "Горная Абхазия" Тенгиз Тарба отметил, что сбор средств на борьбу с пальмовым долгоносиком продолжается.

Полную версию интервью слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.

В настоящее время в Абхазии около 2000 крупноствольных пальм. Затраты на лечение одной пальмы в течение года составят от четырех до восьми тысяч рублей.