Достов о падении котировок биткоина: катастрофы в ближайшее время не вижу

"Если будут хорошие новости, биткоин пойдет назад, если будет какая-то информация или паника, пойдет вниз. Но хорошими новостями для биткоина стало традиционно заявление какого-то регулятора, например, российского или американского, что они начинают принимать биткоин, как легальное средство расчета на территории страны. Или решение какой-нибудь крупной фондовой биржи торговать инструментам на биткоин, или какая-то очень большая инвестиция в биткоины. Спектр хороших новостей очень широк, возможно что-то и случится хорошее. Я сторонник сценария, что он будет колебаться вокруг каких-то сопоставимых значений, какой-то катастрофы для биткоина в ближайшее время не вижу, но случиться может всякое", - сказал в эфире радио Sputnik Виктор Достов.
Котировки биткоина опустились ниже 4-х тысяч долларов - впервые с сентября прошлого года. Данные приводит портал CoinMarketCap (Койн Макет Кап), который высчитывает среднюю цену более чем по 20 биржам.