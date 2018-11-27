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Виктор Достов
© Sputnik / Игорь Руссак

Достов о падении котировок биткоина: катастрофы в ближайшее время не вижу

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С чем связано падение котировок биткоина и что будет дальше с курсом криптовалюты, в эфире радио Sputnik предположил председатель Совета Ассоциации "Электронные деньги и денежные переводы" Виктор Достов.

"Если будут хорошие новости, биткоин пойдет назад, если будет какая-то информация или паника, пойдет вниз. Но хорошими новостями для биткоина стало традиционно заявление какого-то регулятора, например, российского или американского, что они начинают принимать биткоин, как легальное средство расчета на территории страны. Или решение какой-нибудь крупной фондовой биржи торговать инструментам на биткоин, или какая-то очень большая инвестиция в биткоины. Спектр хороших новостей очень широк, возможно что-то и случится хорошее. Я сторонник сценария, что он будет колебаться вокруг каких-то сопоставимых значений, какой-то катастрофы для биткоина в ближайшее время не вижу, но случиться может всякое", - сказал в эфире радио Sputnik Виктор Достов.

Котировки биткоина опустились ниже 4-х тысяч долларов - впервые с сентября прошлого года. Данные приводит портал CoinMarketCap (Койн Макет Кап), который высчитывает среднюю цену более чем по 20 биржам.

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