Ахба о мини-футболе в Абхазии: хотим вывести на профессиональный уровень

О том, как будет проходить Кубок Абхазии по мини-футболу, какие перспективы у этого вида спорта в стране, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал президент Федерации мини-футбола Тимур Ахба.

"В Кубке Абхазии по мини-футболу участвуют практически все районы, постарались задействовать всю Абхазию. Мы организовали Федерацию по мини-футболу, чтобы оценить возможности и перспективы мини-футбола в Абхазии, вывести этот вид спорта на более профессиональный уровень. В Абхазии очень большой интерес к мини-футболу, уже много лет существуют команды, которые часто организовывают любительские турниры, и очень много болельщиков приходят посмотреть матчи", - сказал Ахба.

Полную версию интервью слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.

Кубок Абхазии по мини-футболу стартовал 26 ноября и завершается 7 декабря.