Светов: Трамп понимает, одна из целей Киева - сорвать его переговоры с Путиным

Политолог Юрий Светов рассказал на радио Sputnik, почему реакция президента Америки на инцидент в Керченском проливе была достаточно сдержанной.

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему не нравится то, что происходит между Россией и Украиной.

"Я полагаю, Трампу объяснили, и он сам понимает, что одна из целей этой провокации - затруднить, сорвать его переговоры c Путиным на G20. Отсюда и такая спокойная реакция. Ему нужна встреча с Путиным, встреча нужна Путину, а другим игрокам нет. Вспомним, что Порошенко и его окружение были категорически против победы Трампа. Они делали ставку на Хиллари Клинтон. Известны довольно оскорбительные комментарии в адрес Трампа. Он человек с долгой памятью и вряд ли это забыл. Симпатии он особой не чувствует. Известна история, когда была встреча по поводу столетия окончания Первой мировой войны в Париже, и Трамп фактически проигнорировал Порошенко", - отметил Светов.

В воскресенье 25 ноября три корабля украинских ВМС нарушили российскую государственную границу. Суда не реагировали на законные требования российских военных кораблей и катеров немедленно остановиться. В итоге украинские корабли, допускавшие опасные маневры, были задержаны.

Возбуждено уголовное дело по факту незаконного пересечения госграницы. В понедельник Украина ввела военное положение сроком на 30 дней.