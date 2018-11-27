Чен Ун Хе: Северная Корея заинтересована в поставке фруктов из Абхазии

О том, что может предложить Северная Корея бизнес-сообществу Абхазии, на пресс-конференции рассказал директор департамента по международным связям Торговой палаты КНДР Чен Ун Хе.

"У наших компаний есть желание сотрудничать с Абхазией и достичь успехов. Очень многие хотели приехать и рассказать о своих возможностях, но не у всех получилось. Строительные компании Северной Кореи готовы отправить в Абхазию рабочих. Есть компании, которые заинтересованы в поставке фруктов из Абхазии. Также логистические компании готовы сотрудничать с Абхазией", – сказал директор департамента по международным связям Торговой палаты КНДР Чен Ун Хе.

Пресс-конференция ТПП Абхазии и делегации из КНДР состоялась во вторник 27 ноября в Сухуме.