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Чен Ун Хе
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Чен Ун Хе: Северная Корея заинтересована в поставке фруктов из Абхазии

Радио
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О том, что может предложить Северная Корея бизнес-сообществу Абхазии, на пресс-конференции рассказал директор департамента по международным связям Торговой палаты КНДР Чен Ун Хе.

"У наших компаний есть желание сотрудничать с Абхазией и достичь успехов. Очень многие хотели приехать и рассказать о своих возможностях, но не у всех получилось. Строительные компании Северной Кореи готовы отправить в Абхазию рабочих. Есть компании, которые заинтересованы в поставке фруктов из Абхазии. Также логистические компании готовы сотрудничать с Абхазией", – сказал директор департамента по международным связям Торговой палаты КНДР Чен Ун Хе.

Пресс-конференция ТПП Абхазии и делегации из КНДР состоялась во вторник 27 ноября в Сухуме.

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