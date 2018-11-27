Мерцхулава: КНДР есть что предложить бизнес-сообществу Абхазии

О том, как началось сотрудничество Абхазии с Северной Кореей и какова цель нынешнего приезда северокорейской делегации, рассказала на пресс-конференции Тамила Мерцхулава.

"Северная Корея - успешно развивающаяся страна, она, как и Абхазия, на протяжении многих лет борется за свою независимость. За время нашего пребывания в КНДР мы открыли для себя очень много нового, и теперь с ответным визитом прибыла делегация, у которой есть что рассказать, есть что предложить бизнес-сообществу Абхазии. Основная цель - это увеличение товарооборота между нашими странами. За 2017 год этот товарооборот составил четыре с половиной миллиона рублей. Есть желание развивать торгово-экономические отношения, желание говорить о возможном сотрудничестве с нашими предпринимателями", - сказала Мерцхулава.

Деловое предложение: ТПП Абхазии и делегация из КНДР обсудили сотрудничество>>

Пресс-конференция ТПП Абхазии и делегации из КНДР состоялась во вторник 27 ноября в Сухуме.