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Дмитрий Кононов
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Кононов: хотим рассказать абитуриентам Абхазии о возможностях для продолжения учебы

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О презентации образовательных программа высшего образования и о том, с какой целью проводятся встречи с абитуриентами во всех районах Абхазии, в эфире на радио Sputnik рассказал представитель Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Кононов.

"Мы хотим донести до сегодняшних абитуриентов, которые весной заканчивают свою учебу, о возможностях, которые у них есть для продолжения обучения. Нами планируются совместные выездные мероприятия по всем районам республики с АГУ и рядом российских вузов. АГУ будет рассказывать о том, какие у него есть высшие образовательные программы, уровни образования. По каким направлениям идет обучение. Российские вузы будут рассказывать о себе. На сегодняшний день нам подтвердили участие Санкт-Петербургский государственный университет, Исследовательский технологический университет МИСиС, Южный федеральный университет, Челябинский государственный университет. Сотрудники представительства тоже будут ездить с этой делегацией, чтобы рассказать абитуриентам о планах проведения отборочной компаний в рамках квот", - сказал Кононов.

Полную версию интервью слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.

С 27 по 30 ноября во всех районах Республики Абхазия пройдет цикл встреч с абитуриентами в целях информирования их об образовательных программах, существующих возможностях для поступления в вузы как в России, так и в Абхазии. 



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