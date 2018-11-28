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Лариса Ахуба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ахуба: долгие годы НИИЭПиТ Абхазии в мировых изданиях указывался как разрушенный

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Заведующая лабораторией биохимических исследований НИИЭПиТ АНА Лариса Ахуба на пресс–конференции в Sputnik сообщила, что многие годы институт в международных научных изданиях значился как разрушенный и нефункционирующий.

"Больно говорить о том, что после войны 1992 -1993 годов (Отечественная война народа Абхазии - ред.) во всех научных изданиях, во всех энциклопедиях институт значился как несуществующий. Было написано, что он разрушен. Указывалось, что колония обезьян уничтожена и научной базы нет. Но это неправда, даже во время военных действий институт функционировал и ни на день не прекращал своей работы. В прошлом году к нам обратились редакторы международной энциклопедии, контакт был обеспечен бывшим директором института Борисом Лапиным. И он сделал все возможное, чтобы статья была опубликована, и в исторической части, с которой начинается энциклопедия, статья про институт публикуется первой", - сказала Ахуба в пресс-центре Sputnik Абхазия.

Она отметила, что место расположения института указано правильно - Абхазия, город Сухум.

Научно-исследовательский институт экспериментальной патологии и терапии Академии наук Абхазии впервые упомянут в "Международной энциклопедии приматов". Это рецензированное научное издание, которое публикует оригинальные исследовательские работы по приматологии и выпускается в США.



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