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Лариса Ахба
© Фото : предоставлено Анной Кварчия

Кварчия о подопечных дома престарелых в Абхазии: им не хватает общения и тепла

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О том, почему так важно делиться своим теплом с человеком во Всемирный день сострадания, в беседе на радио Sputnik рассказала директор государственного Дома-интерната для престарелых и инвалидов в Абхазии Анна Кварчия.

"Мы можем им дать еду, кров, но им не хватает общения и тепла. У нашего персонала порой не нет времени, потому что здесь многие не могут самостоятельно передвигаться. Важно подойти к каждому, заглянуть в глаза, подержать за руку, погладить по голове. Нельзя не заметить, как они сразу раскрываются, как они светятся. Наши подопечные любят гостей, радуются, когда к ним приходят и общаются", - сказала Кварчия.

Полную версию интервью слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.    

Во всем мире 28 ноября 2018 года отмечают Всемирный день сострадания. Главная идея этого дня – пропагандировать сострадание во всем мире, чтобы человечество жило по принципам ненанесения вреда друг другу и всему живому ни делом, ни словом, ни даже мыслью.



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