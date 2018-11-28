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Александр Ющенко
© Sputnik / Евгений Биятов

Ющенко о заявлении Трампа по встрече с Путиным: спектакль надо доиграть

Радио
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Депутат Государственной Думы, заместитель председателя комитета по информационной политике Александр Ющенко прокомментировал на радио Sputnik сообщение о том, что встреча президентов США и России может не состояться.

Президент США Дональд Трамп в интервью The Washington Post заявил, что может отменить встречу с Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине из-за ситуации в Керченском проливе.

Ранее в Белом доме заявили, что американский президент проведет двусторонние переговоры с Путиным на саммите G20. В Кремле эту информацию подтвердили и отметили, что дата встречи еще прорабатывается. Саммит пройдет в Аргентине с 30 ноября по 1 декабря.

"Трамп является заложником конфликта внутриамериканских элит, которые практически врезались не на жизнь, а на смерть. Он лавирует между ними, угождая одним и идя на поводу у других. Естественно, заложником этого в том числе являются и российско-американские взаимоотношения. Развитие конфликта этих взаимоотношений ведет и так называемая партия войны, которая имеет экономические интересы в этом вопросе, это касается конфликтов на Ближнем Востоке, на границе России и Украины. Трамп не является самостоятельной фигурой, которой мог бы быть американский президент. В этом случае стоит вопрос, необходима ли такая встреча? Ее будут пытаться сорвать, потому что на этой встрече можно найти определенные  точки соприкосновения для того, чтобы мир увести от катастрофы. Спектакль в Керченском проливе был организован ЦРУшниками, которые сидят в Киеве и диктуют те или иные решения. Самостоятельно Порошенко действовать не будет. Понятно, что ЦРУшники будут скоординировано действовать в дальнейшем и на решения американского президента, потому что это звенья одной цепи. И этот спектакль необходимо будет доиграть до конца", - сказал Ющенко в эфире радио Sputnik.

Депутат отметил, что если бы США столкнулись с аналогичным случаем, как инцидент в Керченском проливе, то они потопили бы суда и оправдали бы себя перед мировым сообществом.



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