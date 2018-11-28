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Григорий Еник
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Еник: нужно менять не процедуру выборов мэра, а механизм работы

Радио
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Член Общественной палаты Григорий Еник на обсуждении инициативы депутатов Сухумского городского собрания о проведении референдума по избранию главы столицы путем прямых выборов рассказал, почему не согласен с такой идеей.

"Я категорически против выборов главы администрации на местах. Демократии у нас в Абхазии хватает. В свое время Владислав Ардзинба, когда принимал решение о таких назначениях, исходил из обстановки, которая была сложной в Абхазии. Я уверен, что обстановка не очень изменилась. Ту систему, которая сегодня существует, считаю правильной. Сама работа местных органов власти несовершенна. Вот здесь нужны реформы. Глава администрации сегодня работает неправильно, единолично может принимать решения, и мало кто их может оспорить. Есть вопросы, которые надо выносить на обсуждения. Надо правильно выработать механизм, как должен работать глава администрации", - сказал Еник.

На заседании Общественной палаты Абхазии, которое состоялось в среду 28 ноября, обсудили инициативу депутатов Сухумского городского Собрания о референдуме по избранию главы столицы республики путем прямых выборов.



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