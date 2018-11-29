Агрба о выставке Варвары Бубновой в Москве: будут работы абхазского периода

О том, какие работы Варвары Бубновой были созданы в Сухуме и какие из них будут выставлены в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына в Москве, в эфире радио Sputnik рассказала владелец галереи "ШАЗИНА" Шазина Агрба.

"Там будет порядка восьми работ абхазского периода, несколько портретов. Они подписаны, но на сегодняшний день я не знаю, кто именно были эти люди. Очень содержательный и мужской портрет, и женский. В Сухуме Варварой Бубновой были написаны статьи по теории живописи и воспоминания. Кое-что из них будет выставлено в Москве. Часть дал Александр Лозовой, что-то мне самой удалось найти. Было бы счастьем, если у нас реанимировали бы музей Бубновой и вернули в Абхазию утерянные ценности. Ее труды хранятся в Японии и в Америке. Она заслуживает того, чтобы ее изучали", - сказала Агрба.

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Выставка "Россия-Япония" художников Варвары Бубновой и Александра Лозового будет работать в Доме Русского зарубежья в Москве до 16 января 2019 года.