16:16 29 Ноября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.63
  • EUR75.89
Поиск
Юрий Почта
© Sputnik

Почта: Европа не хочет противостояния с Россией в ущерб своей экономике

Радио
Получить короткую ссылку
1110

Профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта прокомментировал позицию Европы относительно новых антироссийских санкций, предложенных США.

Евросоюз не может постоянно идти на поводу у президента США Дональда Трампа, ибо его позиция в отношении России неконструктивна. Об этом в эфире радио Sputnik сказал политолог, профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта.

"Дело в том, что политика Соединенных Штатов, которые являются главным организатором санкций, непредсказуема, хаотична и крайне эгоистична. И европейцы уже на нескольких примерах убедились, что США их могут просто разорить, не думая о последствиях. Причем есть желание Трампа вводить какие-то санкции, чтобы доказывать конгрессу свою жесткость в отношении России, и у конгресса есть свои стремления показать первенство над Трампом в деле введения санкций. То есть идет конкуренция в этом деле. И европейцы понимают, что участвовать в этом – усиливать противостояние с Россией в ущерб своей экономике – просто уже невозможно. Дело в том, что причина, прежде всего, в украинской ситуации – это Донбасс, это Крым. Но Донбасс тянется уже пятый год и европейцы видят, что желания у той же украинской верхушки, у тех же США решать эту ситуацию нет. Это означает, что санкции будут продолжаться без конца", – сказал Почта в эфире радио Sputnik.



Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Есть контакт: самые яркие кадры встреч Путина и Трампа
Молочные реки: потоки карстовых вод на время перекрыли дорогу к Рице
"Молочные" реки: потоки карстовых вод на время перекрыли дорогу к Рице
Фейхоа: абхазское чудо из Бразилии
Фейхоа: абхазское чудо из Бразилии

Соцсети

Sputnikabkhazia