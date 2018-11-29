Почта: Европа не хочет противостояния с Россией в ущерб своей экономике

Евросоюз не может постоянно идти на поводу у президента США Дональда Трампа, ибо его позиция в отношении России неконструктивна. Об этом в эфире радио Sputnik сказал политолог, профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта.

"Дело в том, что политика Соединенных Штатов, которые являются главным организатором санкций, непредсказуема, хаотична и крайне эгоистична. И европейцы уже на нескольких примерах убедились, что США их могут просто разорить, не думая о последствиях. Причем есть желание Трампа вводить какие-то санкции, чтобы доказывать конгрессу свою жесткость в отношении России, и у конгресса есть свои стремления показать первенство над Трампом в деле введения санкций. То есть идет конкуренция в этом деле. И европейцы понимают, что участвовать в этом – усиливать противостояние с Россией в ущерб своей экономике – просто уже невозможно. Дело в том, что причина, прежде всего, в украинской ситуации – это Донбасс, это Крым. Но Донбасс тянется уже пятый год и европейцы видят, что желания у той же украинской верхушки, у тех же США решать эту ситуацию нет. Это означает, что санкции будут продолжаться без конца", – сказал Почта в эфире радио Sputnik.