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Богдан Безпалько
© Sputnik / Александр Натрускин

Безпалько об инциденте в Черном море: Путин все назвал своими именами

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Не вызывает сомнений, что нарушение украинскими кораблями границы России – это заготовленная заранее провокация, сказал в эфире радио Sputnik политолог Богдан Безпалько.

В эфире радио Sputnik член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько высказал уверенность в том, что провокация действительно была организована в преддверии президентских выборов на Украине.

"Президент России назвал все своими именами. Потому что совершенно очевидно, что это была провокация. Она была направлена либо на срыв выборов, либо на то, чтобы сделать эти выборы неравными в своих возможностях для остальных кандидатов. Введение военного положения позволяет закрывать средства массовой информации, задерживать, арестовывать людей. Военное положение было объявлено в тех регионах, где электорат наиболее неблагожелателен к действующему президенту Украины. Эти регионы наиболее населены, промышленно развиты и являются для этого президента наиболее опасными. Так что да, это была чистейшей воды провокация, и наш президент совершенно верно это охарактеризовал", – считает Богдан Безпалько.

Утром 25 ноября корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили государственную границу России, зашли во временно закрытую российскую акваторию и несколько часов выполняли опасные маневры, не реагируя на требования пограничников. Все три корабля задержали примерно в 20 километрах от российского побережья и в 50 километрах к юго-западу от обычного места прохода судов под Крымским мостом. Возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы. Во вторник суд арестовал 15 из 24 моряков, находившихся на украинских кораблях.

На фоне инцидента Верховная рада Украины в понедельник одобрила указ Порошенко о введении военного положения в отдельных областях страны. Изначально президент Украины предложил ввести военное положение по всей Украине на 60 дней, позже – на 30 дней во избежание срыва президентских выборов.



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