Пирожок о своем кинофестивале: возвращаем республикам бывшего СССР забытые фильмы XX века

II фестиваль культуры "Свидание с Россией. Свидание с Москвой" открылся в музее Боевой Славы имени первого президента Абхазии Владислава Ардзинба во вторник 27 ноября и завершается 29 ноября.

"Мы привозим в страны новое кино, новою культуру, музыкальных исполнителей, живопись, поэзию, литературу. Обязательным условием нашего фестиваля, а это уже стало новой традицией, новым принципом, привозить в страну, нас встречающую, и культуру этой страны. Так получилось, что с 1991 года просто упало, исчезло кино на постсоветском пространстве. Я родом из Молдавии, к сожалению, нет молдавского кино. Не был снят ни один фильм с 1991 года. А киностудия "Молдова-фильм" подарила миру поэтическую волну 60-х годов. Скажу честно, очень грустные ощущения по кино и в Армении. Нет кино в Таджикистане, в Туркменистане, теплится кино в Казахстане, в Узбекистане, в Киргизии категорически нет кино вообще. Спасибо Госфильмофонду России, где в советские времена хранились все картины и сохранились до сих пор. И мы привозим в наши любимые республики их культуру, в частности, их кино. Мы знакомим зрителей 21 века с их мастерами и с их фильмами, к сожалению, забытыми. И, конечно, мы славим мастеров, гениев наших дружественных народов, которые своей судьбой, своим творчеством нас соединяют", - сказал Пирожок.

Он также отметил, что нужно вспоминать об очень достойном абхазском кино.

"Оно было, оно в нашей памяти. Это и "Белый башлык", и "Чегемский детектив", и экранизации по произведениям Фазиля Искандера. Все это есть, все это нужно привезти в следующем году из собрания Госфильмофонда России и показать нашим дорогим абхазцам их творения в 20 веке. Уже выросло новое поколение, которое, к сожалению, не знакомо с этими произведениями", - рассказал Владимир Пирожок.

Полную версию интервью с Владимиром Пирожком слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.