13:05 30 Ноября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.53
  • EUR75.75
Поиск
© Sputnik /

Пирожок о своем кинофестивале: возвращаем республикам бывшего СССР забытые фильмы XX века

Радио
Получить короткую ссылку
2910

Директор фестиваля культуры "Свидание с Россией. Свидание с Москвой " Владимир Пирожок в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал, как возвращают из забвения старые советские фильмы зрителю.

II фестиваль культуры "Свидание с Россией. Свидание с Москвой" открылся в музее Боевой Славы имени первого президента Абхазии Владислава Ардзинба во вторник 27 ноября и завершается 29 ноября.

"Мы привозим в страны новое кино, новою культуру, музыкальных исполнителей, живопись, поэзию, литературу. Обязательным условием нашего фестиваля, а это уже стало новой традицией, новым принципом, привозить в страну, нас встречающую, и культуру этой страны. Так получилось, что с 1991 года просто упало, исчезло кино на постсоветском пространстве. Я родом из Молдавии, к сожалению, нет молдавского кино. Не был снят ни один фильм с 1991 года. А киностудия "Молдова-фильм" подарила миру поэтическую волну 60-х годов. Скажу честно, очень грустные ощущения по кино и в Армении. Нет кино в Таджикистане, в Туркменистане, теплится кино в Казахстане, в Узбекистане, в Киргизии категорически нет кино вообще. Спасибо Госфильмофонду России, где в советские времена хранились все картины и сохранились до сих пор. И мы привозим в наши любимые республики их культуру, в частности, их кино. Мы знакомим зрителей 21 века с их мастерами и с их фильмами, к сожалению, забытыми. И, конечно, мы славим мастеров, гениев наших дружественных народов, которые своей судьбой, своим творчеством нас соединяют", - сказал Пирожок.

Он также отметил, что нужно вспоминать об очень достойном абхазском кино.

"Оно было, оно в нашей памяти. Это и "Белый башлык", и "Чегемский детектив", и экранизации по произведениям Фазиля Искандера. Все это есть, все это нужно привезти в следующем году из собрания Госфильмофонда России и показать нашим дорогим абхазцам их творения в 20 веке. Уже выросло новое поколение, которое, к сожалению, не знакомо с этими произведениями", - рассказал Владимир Пирожок.           

Полную версию интервью с Владимиром Пирожком слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.

По теме

Никакой культуры: как российских киношников Грузия наказала за Абхазию
Владимир Пирожок: на фестивале в Сухуме покажут премьерные кинокартины
Кино, музыка и барабаны: фестиваль "Свидание с Россией" открылся в Сухуме
Пирожок о фестивале в Сухуме: посвящен Высоцкому, для которого Абхазия – родная земля


Главные темы

Орбита Sputnik

  • В столице Казахстана начался одиннадцатый раунд переговоров по Сирии
    О чем договорились?

    Россия, Турция и Иран подписали совместное заявление по итогам завершившихся в Астане переговоров по Сирии.

  • Руководитель рабочей группы по введению национальной валюты Карим Уразбаев
    Надо ускоряться!

    Руководитель рабочей группы по введению национальной валюты назвал темпы роста экономики Кыргызстана слишком низкими для развивающейся страны.

  • Национальный банк Беларуси
    Без границ

    В 2019 году в Беларуси планируется отменить ограничения на открытие счетов физическим лицам в банках за рубежом.

  • Зимняя Рига Даугава
    По тонкому льду

    Рижская дума установила штрафы для трезвых и пьяных экстремалов, которые рискнут выйти на лед столичных водоемов.

  • Вильнюс, вид Старого города
    Кризис близко

    Эксперты SEB Bank посоветовали литовцам копить деньги на "черный день", поскольку темпы экономического роста в стране могут замедлиться.

  • Даниэл Ионицэ
    "Обескураживающее" заявление

    Кишиневу не удастся подать заявку на вступление в Евросоюз во время председательства Бухареста в Совете ЕС, заявил посол Румынии в Молдове.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Есть контакт: самые яркие кадры встреч Путина и Трампа
Видимость минимальная: густой туман накрыл китайский город
Фейхоа: абхазское чудо из Бразилии
Фейхоа: абхазское чудо из Бразилии

Соцсети

Sputnikabkhazia