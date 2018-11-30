Захарова о заявлении Мэй усилить санкции к России: меняется стенография, танец остается

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что намерена продолжать политику ужесточения санкций против России в связи с инцидентом в Керченском проливе. Мэй считает, что Россия должна освободить украинские корабли и моряков.

"Мне кажется, можно уже успокоиться и вообще не поминать какие-либо поводы. Это бессмысленно. Мы все прекрасно знаем, что Великобритания и целый ряд политических деятелей в основном западных государств стоят четко на позиции санкционного давления не только в отношении России, но и в отношении других государств. Таким образом они считают возможным разруливать и урегулировать либо собственные проблемы, либо влиять на международную повестку. Это просто их подход. Поэтому, какой смысл говорить о ситуации в Керченском проливе, о ситуации в сирийском урегулировании, о ситуациях в других регионах? Это все лишнее уже. Мне кажется, будет правильнее, честнее, да и в общем-то меньше сил будет у нее отнимать, которые ей сейчас нужны в контексте Brexit, просто говорить о том, что нужны новые санкции в отношении России. И все. И, мне кажется, даже ни у кого никаких претензий к ней не будет. Это просто повторение мантры – меняется стенография, а танец остается тем же", - сказал Захарова.

Российские пограничники 25 ноября с применением оружия задержали в районе Керченского пролива буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь на Азовское море.