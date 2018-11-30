Ладария об отказе родителей завести питомца в доме: в семье нужно приходить к консенсусу

"Решение завести дома животное - это большая ответственность. К этому надо прийти. Наличие в доме животного очень благотворно влияет на ребенка в любом случае. Родители своим поведением, образом жизни должны показывать, приучать ребенка к ответственности по уходу за животным. Это хороший воспитательный момент, так как ребенок берет на себя ответственность за чью-то жизнь", - сказала психолог.

Если родители против того, чтобы в доме появилась кошка или собака, а ребенок просит завести питомца, то необходимо обсудить этот вопрос в семье.

"Вопрос не решается категорично. Нужно в семье говорить, обсуждать, объяснить ребенку, что это не просто каприз "я хочу", как игрушку, которую купил, поиграл и забросил, что это навсегда, ребенок должен убирать за животным. Тогда не факт, что будет готовность завести это животное. Потому что дети, особенно в доподростковом возрасте, воспринимают животное, как игрушку. Но при этом наличие животного рождает в детях эмпатию, способность переживать, заботиться о нем. В семье нужно приходить к консенсусу", - отметила Анжела Ладария.

Ежегодно 30 ноября во многих странах отмечается Всемирный день домашних животных. Он посвящен всем одомашненным человеком животным и служит напоминанием всему человечеству об ответственности за "братьев наших меньших".