19:59 30 Ноября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.53
  • EUR75.75
Поиск
Александр Жилин
© Фото : из личного архива

Жилин: Украина для США - плацдарм войны против России

Радио
Получить короткую ссылку
4 0 0

Все разговоры о том, что России можно договориться с Украиной, бесполезны, сказал в эфире радио Sputnik военный аналитик, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин.

Американский сенат принял резолюцию с осуждением действий России в Керченском проливе, сообщило издание Hill.

"Резолюция лишь подтверждает, что США занимаются Украиной только для одного, чтобы превратить ее в плацдарм войны с Россией. Если бы США и Британия действительно бы заботились о том, чтобы не было пиратства, чтобы мир был стабилен, чтобы страны решали проблемные вопросы в политическом поле, а не путем провокаций, то никогда бы они не поддержали провокационные действия украинской стороны. Значит нам пора делать выводы: Украина – плацдарм войны против России, Украина опасна тем, что на ее территории американцами и частными военными компаниями Великобритании готовятся террористы против России, Украина представляет для нас национальную угрозу. Поэтому все разговоры о том, что можно договориться, бесполезны. Власть в Киеве ограничена в своих правах и обслуживает интересы своих заокеанских хозяев", - сказал Жилин в эфире радио Sputnik.

Утром 25 ноября корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили государственную границу России и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских катеров и кораблей.

Владимир Путин назвал ситуацию в Керченском проливе заранее спланированной провокацией. При этом глава государства подчеркнул, что российские пограничники выполняли свой долг по защите государственной границы.

По теме

МИД Украины анонсировал пересмотр десятков договоров с Россией
Украина ввела ограничения на въезд мужчин из России
Украина провела военные учения на побережье Азовского моря


Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Праздник урожая и молодого вина на поляне Лыхнашта
Абхазская осень: пейзажи, события, люди
Чудо-дерево
Чудо-садовник: как вырастить 11 разных видов цитрусовых на одном дереве
Фейхоа: абхазское чудо из Бразилии
Фейхоа: абхазское чудо из Бразилии

Соцсети

Sputnikabkhazia